Topvoetballer Benzema voor de rechter wegens chantage met sekstape

Het begon allemaal met een nieuwe telefoon. De Franse international Mathieu Valbuena nam in 2014 een iPhone en deed zijn Blackberry de deur uit. Hij vroeg aan zijn ‘vriend’ en it-specialist Axel Angot of die zijn data en contacten naar het nieuwe toestel kon overzetten.

De Franse justitie denkt dat het tóén gebeurde. Angot zag op de Blackberry een video. De details van het filmpje zijn nooit bekend geworden, maar duidelijk is wel dat Valbuena op de beelden – verstrengeld met een vrouw – weinig tot geen kleren aanhad. ,,Het was meer een intieme video dan een seksvideo’’, zou hij later tegen de politie zeggen. ,,Het was een privémoment dat ik heb gefilmd.’’



Angot zette de beelden op een harde schijf. Samen met een andere vriend, makelaar Mustapha Zouaoui, bedacht hij een plan. ,,Ze wilden Valbuena chanteren, ze wilden geld van hem’’, zei een betrokkene tegen de politie, volgens proces verbalen die uitlekten in onder meer Le Monde. De voetballer moest 150.000 euro betalen als hij wilde dat de video niet openbaar werd gemaakt. Maar hoe krijg je die boodschap bij Valbuena zonder zelf als dader bekend te worden?

Volledig scherm Juni 2014: Mathieu Valbuena en Karim Benzema tijdens een training van het Franse nationale team. © AP

Jeugdvriend als tussenpersoon

Angot en Zouaoui schakelden een tussenpersoon in, een jeugdvriend van topvoetballer Karim Benzema. Die vriend vroeg aan Benzema om collega-voetballer Valbuena te benaderen. Dat deed hij. In oktober 2015 kwam het Franse nationale elftal bij elkaar voor een trainingskamp en daar spraken de twee elkaar. De seksvideo kwam ter sprake. Benzema had de beelden gezien, zei hij. ,,Hij vertelde details over de video’’, aldus Valbuena tegen de politie. ,,Toen vroeg ik: kon je mijn tatoeages zien op de beelden? Toen antwoordde hij dat hij niet meer alles precies wist, maar dat hij ze gezien had, ja.’’

Vervolgens ging het niet meer over tatoeages, maar over geld. Benzema zei dat hij wel iemand kende die de zaak op zou kunnen lossen. Valbuena voelde zich onder druk gezet. ,,Ik zei tegen hem dat ik best wilde betalen’’, aldus Valbuena tegen de politie. ,,Maar dan mogen er ook geen kopieën van die video meer zijn. Benzema zei toen: ‘Math, ik zweer op mijn dochter: er zullen geen kopieën zijn.’’’

Volledig scherm Karim Benzema als speler van Real Madrid voorafgaand aan het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk gisteren. © EPA

‘Ik wilde hem alleen maar helpen’

Benzema was zich van geen kwaad bewust. ,,Ik wilde hem alleen maar helpen’’, zei hij tijdens een verhoor. ,,Toen ik hoorde dat ze me verdachten van chantage, was ik witheet. Ik heb helemaal geen geld nodig.’’ Wat Benzema toen nog niet wist, is dat Valbuena al lang naar de politie was gestapt. Hij wist dat de sekstape in omloop was. De politie had een agent als infiltrant ingezet en er werden telefoons afgeluisterd. Ook die van Benzema.

Kort na het trainingskamp belde Benzema met zijn jeugdvriend, de ‘tussenpersoon’ die door Angot en Zouaoui was ingezet. Tijdens dat gesprek zei Benzema over Valbuena: ‘Hij neemt ons niet serieus’. Voor justitie was het woordje ‘ons’ cruciaal. Het zou bewijzen dat Benzema deelnam aan de chantage. Maar tijdens het telefoongesprek zei de jeugdvriend ook: ‘We doen het alleen maar om hem te helpen. Als hij niet wil, dan zoekt hij het zelf maar uit met de piranha’s.’

Belastend telefoongesprek

Een paar weken later kreeg Benzema alles over zich heen. Hij werd in hechtenis genomen en officieel aangeklaagd. Sportkrant L’Équipe publiceerde de inhoud van het ‘belastende’ telefoongesprek met de tussenpersoon. En Valbuena gaf een interview aan Le Monde en haalde daarin flink uit naar zijn collega-voetballer. De Franse voetbalfederatie besloot daarop Benzema te schorsen als speler van het Franse elftal. Pas in juni van dit jaar trad Benzema voor het eerst weer aan bij Les Bleus.

Zelfs de regering bemoeide zich er destijds mee. ,,Een groot sporter moet zich voorbeeldig gedragen. Doet hij dat niet, dan hoort hij ook niet in het nationaal elftal thuis’’, zei premier Manuel Valls destijds.

Vanaf vandaag staat Benzema, met vier anderen, terecht. Hem is ‘medeplichtigheid aan poging tot chantage’ ten laste gelegd. Hij kan daarvoor maximaal vijf jaar cel krijgen en een boete van 75.000 euro.