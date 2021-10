Torenhoge beloning in zaak verdwenen Cleo (4) in Australië, politie vreest ontvoering

video ‘Ze is niet weggelopen’: Australi­sche Cleo (4) verdwijnt 's nachts tijdens kampeer­tocht­je

19 oktober De Australische politie heeft de zoektocht hervat naar de 4-jarige Cleo Smith na een tijdelijke stop wegens slechte weersomstandigheden. Het meisje verdween zaterdag tijdens een kampeertrip midden in de nacht uit de tent van het gezin terwijl haar ouders lagen te slapen. De moeder van Cleo is er zeker van dat haar kleine meid niet zelf is weggelopen.