Tot 400 jaar cel veroordeelde Amerikaan na ruim 30 jaar vrijgelaten wegens ‘gebrek aan bewijs’

Een man uit Florida die een gevangenisstraf van 400 jaar uitzat voor een gewapende overval in 1988 is maandag vrijgelaten. Dat gebeurde nadat een rechter de 57-jarige Sidney Holmes had vrijgesproken op basis van nieuwe bevindingen dat de zaak tegen hem ‘zeer gebrekkig’ was.

Holmes, die altijd had volgehouden onschuldig te zijn, kon zijn tranen niet bedwingen na de herzieningsuitspraak. ,,Ik zou nooit de hoop opgeven”, zei hij na zijn vrijlating uit de Broward County Main Jail in Fort Lauderdale tegen journalisten. ,,Ik wist dat deze dag vroeg of laat zou komen, en vandaag is de dag.”

De vijftiger werd in 1988 veroordeeld omdat hij was gezien in een bruine Oldsmobile Cutlass uit de jaren 70. Die leek volgens een van de slachtoffers sterk op het voertuig dat bij een buurtwinkel achter de auto van zijn broer was gestopt. Die broer moest zijn auto even later onder bedreiging van vuurwapens afstaan. De dieven waren vlak daarvoor uit de Oldsmobile gestapt terwijl de bestuurder van het latere vluchtvoertuig bleef zitten.

De slachtoffers van de carjacking hadden de bestuurder van de vluchtwagen - van wie de aanklagers later zeiden dat het Holmes was - beschreven als ‘relatief klein en zwaar’.

Eerdere veroordeling

De politie richtte zich na de melding al snel op Holmes, die was veroordeeld voor zijn rol als chauffeur bij twee gewapende overvallen in 1984.

Het vluchtvoertuig, volgens de slachtoffers vermoedelijk een Oldsmobile Cutlass, had volgens hen een gat in de kofferbak op de plek waar het slot had gezeten. De auto van Holmes had echter wél een kofferbakslot.

Herzieningsproces

Holmes, die destijds zes mensen bereid had gevonden om te getuigen dat hij op het tijdstip van de autodiefstal in zijn ouderlijk huis in Zuid-Florida was om Vaderdag te vieren, nam in 2020 contact op met de herzieningseenheid van de openbare aanklager om de zaak opnieuw te bekijken. Tijdens het herzieningsproces bleek dat de auto van Holmes wél een kofferbakslot had en dat de vijftiger 1.83 meter groot is en niet voldeed aan de beschrijving die de slachtoffers van de autodiefstal van hem hadden gegeven.

De beoordelaars van de zaak, naast de herzieningseenheid ook de ngo Innocence Project of Florida en een onafhankelijk beoordelingspanel, vonden tevens fouten in het getuigenidentificatieproces. Het slachtoffer van de autodiefstal identificeerde na het bekijken van een boek met 250 mogelijke verdachten geen van hen en haalde Holmes er ook niet uit tijdens een line-up van zes foto’s.

Holmes wil deze zaak zo snel mogelijk achter zich laten. ,,Ik kan geen haat hebben”, zei hij buiten de rechtszaal. ,,Ik moet gewoon doorgaan.”

