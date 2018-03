Transgender-soldaat Hannah trouwt met Jake, die werd geboren als vrouw

De Britse Hannah Winterbourne (30) ging bij het leger als man en is nu, vijf jaar later, de hoogste transgender-officier. Jake Graf (41) is een acteur en filmmaker, die werd geboren als vrouw. Het stel stapte vrijdag in het huwelijksbootje, maar ziet zichzelf allerminst als bijzonder koppel: ,,We zijn hetzelfde als elke andere bruid en bruidegom."

Volledig scherm Hannah Winterbourne (30) ging als man het leger in, maar besloot vijf jaar geleden - tijdens een missie in Afghanistan - om verder te gaan als vrouw. © Privéfoto ,,Het was net een Disneyfilm", beschrijven ze hun sprookjesbruiloft. Bruid Hannah droeg een strapless jurk met een sluier, bruidegom Jake een zwart pak met een witte strik. Bij de ceremonie in Chelsea Town Hall in Londen waren alleen goede vrienden en familie aanwezig.



,,Ik had nooit gedacht dat dit mij kon overkomen", vertelt de opgetogen bruid tegen de Britse krant The Sun. ,,Voor mijn gevoel ben ik gewoon een meisje dat met een man is getrouwd. Naarmate je overgaat en je een nieuw persoon ontmoet, vergeet je je verleden." Jake voegt daaraan toe: ,,We zijn hetzelfde als alle anderen, met onze gebreken en ups en downs. Maar wel een beetje anders."

Moedige beslissing

Volledig scherm Jake Graf wist als kind al dat hij liever een man wilde zijn en begon als twintiger aan zijn transitie. © Privéfoto Het kersverse echtpaar ontmoette elkaar nadat Hannah op de voorpagina van de The Sun vertelde over haar moedige beslissing om een vrouw te worden, terwijl ze in militaire dienst was. ,,Ik zag Hannah en vond haar mooi. Ze stond op de voorpagina van de krant, dus ik kon er niet omheen!"



Hij vertelde een wederzijdse vriend dat hij Hannah er schattig uit vond zien. ,,Een week later zag ik die vriend weer, die vertelde dat officier Winterbourne mij ook heel schattig vond."



Ze legden contact via Facebook, stuurden meerdere berichtjes en uiteindelijk wisselden ze telefoonnummers uit. Op de man af vroeg Jake - die een rol had in de film The Danish Girl - in het eerste telefoongesprek meteen of ze kinderen wilde, omdat hij ze wel heel graag wil. ,,Ik dacht wel 'dit wordt wel heel snel serieus'", biecht Hannah op, maar ze bewonderde de manier waarop Jake duidelijk maakte dat hij niet op zoek was naar een affaire, maar naar een serieuze relatie.

Doodsbang

Doodsbang was ze voor hun eerste ontmoeting, omdat ze nog nooit een vriend had gehad. Laat staan op date was geweest. Maar het feit dat Jake ook transgender was, maakte het makkelijker. ,,Ik hoefde mezelf niet uit te leggen. Hij wist hoe hij ermee om moest gaan. Ik heb een lage stem, maar hij begreep het. Al die onuitgesproken woorden lieten me ontspannen. Voor die tijd vond ik het echt moeilijk om mezelf open te stellen voor iemand. Ik was echt onzeker, maar ik besloot dat het nu de tijd was om mezelf een schop onder mijn kont te geven en te kijken of er iemand was die van me kon houden. En de eerste keer was het meteen raak."

Jake ging tijdens een vakantie naar New York in september op één knie in een roeiboot in Central Park. Volgens hem realiseren de meeste mensen zich niet dat ze een transseksueel stel zijn. ,,We hebben het geluk dat we allebei lijken op ieder ander persoon die over straat loopt. Soms valt mensen Hannah's zware stem op, maar over het algemeen gaan we door het leven zonder het misbruik en de intimidatie waar veel transgenders wel mee te maken hebben."