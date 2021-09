Trein ontspoort in VS, 3 doden en tientallen gewonden

moordzaak gabby Dit is Brian Laundrie, een van de meest gezochte mannen in de Verenigde Staten

24 september In de Verenigde Staten zijn ze nog altijd naarstig op zoek naar Brian Laundrie, de 23-jarige verloofde van de vermoorde Gabby Petito (22), met wie hij in het begin van de zomer samen op roadtrip door de VS vertrok. Laundrie is officieel geen verdachte in de zaak. Hij verdween op 14 september en is sindsdien spoorloos. Een portret van een van de meest gezochte mannen van Amerika.