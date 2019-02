Treinongeluk bij Barcelona: machinist omgekomen, acht inzittenden gewond

Reddingswerkers in het noordoosten van Spanje verklaren dat het treinongeluk omstreeks 18.20 uur gebeurde tussen de steden Sant Vicenç de Castellet en Manresa, 50 kilometer ten noordwesten van Barcelona. Daarbij is de machinist van een van de treinen omgekomen. Acht inzittenden raakten gewond. De Spaanse nieuwssite El Periódico spreekt van 25 gewonden.



De woordvoerder van de Catalaanse burgerbescherming, Joan Gracia, zegt dat ‘een trein op een andere trein is ingereden’. Bij het ongeval zouden twee stadstreinen van de Rodalies-lijn zijn betrokken. De treinen reden recht op elkaar in. Op foto's is te zien dat een trein uit de rails is gelopen. Het treinverkeer ligt na het ongeval stil.



Een passagier van een van de betrokken treinen vertelt aan de Spaanse televisiezender TV3 dat de treinen zich op hetzelfde spoor bevonden en vervolgens crashten. Het ongeval zou bij lage snelheid hebben plaatsgevonden, omdat een van de machinisten de andere trein opmerkte en wist af te remmen.



Ongedeerde treinpassagiers moesten ongeveer een kwartier lopen om de moeilijk bereikbare plaats van het ongeval te verlaten. Velen van hen zijn daarna per bus naar Manresa gebracht. Andere reizigers, waaronder een aantal gewonden, zijn met de minst beschadigde trein teruggereisd, weet nieuwssite Lleida Diari.



In november vorig jaar viel bij een ongeluk op dezelfde route, ter hoogte van Vacarisses, eveneens een dode. 49 personen raakten toen gewond. Een forenzentrein in de richting van Sant Vicenç de Calders, met 133 mensen aan boord, ontspoorde nadat deze ook op een tegemoetkomende trein reed.