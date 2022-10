Trend op TikTok: vluchtelingen halen veel geld op met bedelen, maar zien daar nauwelijks iets van terug

Het is een trend op TikTok: Syriërs in een vluchtelingenkamp zitten met hun kinderen voor de camera en smeken om geld te sturen. Sommige westerse gebruikers geven gul, maar de vluchtelingen zelf zien er maar weinig van terug, ontdekte de BBC. TikTok zou 70 procent van de inkomsten zelf opstrijken.

Wie livestreams bekijkt op het sociale medium kent de bedelaars misschien wel. Honderden van die families loggen dagelijks in en zijn uren achter elkaar actief. Vaak zitten ze met het hele gezin in beeld, en vragen ze de kijkers om ‘gifts’. Die cadeautjes kunnen worden gestuurd in de vorm van digitale rozen van een paar cent, tot een ‘leeuw’ ter waarde van enkele honderden dollars.

Influencers roepen op mee te doen

Volledig scherm Syrische vluchtelingen in kampen bedelen op TikTok om geld. © Tiktok Dat gebeurt veel, zeker nadat influencers opriepen de families te steunen. De accounts krijgen zo soms wel 1000 dollar per uur aan donaties, zag een verslaggever die de streams vijf maanden volgde. Maar het is vooral TikTok dat daar goed aan verdient.



De Britse publieke omroep nam zelf ook de proef op de som en stuurde een correspondent in Syrië 106 pond. Die zag daar uiteindelijk 33 pond van terug. De rest is aan de TikTok-strijkstok blijven hangen, concludeert de BBC. Het Chinese bedrijf ontkent tegenover de omroep dat het 70 procent van de opbrengsten zelf houdt, maar kan vervolgens niet zeggen hoeveel geld het wél inhoudt. Volgens het onderzoeksbureau Sensor Tower verdiende het snelgroeiende medium sinds 2017 al 6,2 miljard dollar met in-app-aankopen.

Ook nog geld naar tussenpersonen

Overigens is bedelen op het platform ook niet toegestaan, maar tegen de Syrische accounts lijkt vooralsnog geen actie ondernomen. Sterker: een tussenpersoon meldt dat hij in goed contact staat met het sociale medium om waar nodig geblokkeerde accounts weer terug in de lucht te krijgen. Deze tussenpersonen, die de bedelende families de apparatuur en bankrekening geven, strijken overigens ook nog een deel van de opbrengst op; zo'n 35 procent.

De correspondent in het voorbeeld houdt daardoor uiteindelijk maar 19 dollar over van de 106 dollar die de verslaggever hem doneerde. Op die manier profiteren anderen flink van de moeite van de vluchtelingen. Maar aangezien geld verdienen in een kamp verder erg moeilijk is, blijven dagelijks honderden gezinnen op deze manier actief op TikTok.