Trouwen tijdens de shutdown? Ja, maar niet voor het echie

Of de trouwlocatie nu al is geboekt, de gasten al zijn ingecheckt of de boeketten al zijn bezorgd: het maakt allemaal niet uit voor wie van plan is om dezer dagen in de Amerikaanse regeringsstad Washington te trouwen. De ambtenaren die de trouwvergunningen afgeven, zijn vanwege de shutdown naar huis gestuurd. En zonder vergunning, is het boterbriefje wettelijk niet geldig.

Zolang president Trump en het Congres geen overeenstemming bereiken over een nieuwe staatsbegroting, blijven er overheidsdiensten gesloten. In 2013 ging de overheid voor het laatst zo lang op slot: onder Obama was er een shutdown van twee weken.



De gevolgen worden steeds zichtbaarder en merkbaarder, door overvolle vuilnisbakken, gesloten dierentuinen en dichte musea. Alles wat als ‘niet essentieel’ wordt beschouwd, is dicht. Zo gaan de rechtszaken wel gewoon door, maar is de juridische bibliotheek en het marriage bureau van de rechtbank van Washington D.C. gesloten.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm De vuilnisbakken worden niet geleegd rond het Capitool in Washington. © AP

Dat maakt trouwen knap lastig, merkten Danielle Geanacopoulos en haar verloofde Dan Pollock. Ze stonden op 27 december voor de dichte deur van het bureau. Twee dagen voor hun huwelijk, in de hoop dat ze het papiertje konden ophalen dat nodig is om hun verbintenis rechtsgeldig te maken. Tevergeefs, al lieten ze hun ‘nephuwelijk’ uiteindelijk doorgaan. ,,Het was een geweldig feest met onze dierbaren", liet Danielle weten op Instagram. Ze hopen binnenkort een nieuwe datum te prikken voor een kleinere, wel officiële ceremonie.

Tekst loopt door onder de foto.

Thank you @realDonaldTrump for the #TrumpShutdown. Thanks to you, the DC marriage bureau is furloughed the week of our wedding! Please stay in Iraq. Sincerely, unwed former public servants. #MyBigFakeGreekWedding EDIT: anyone we know currently clerking for SCOTUS and wanna help us out here? Een foto die is geplaatst door null (@danpollock) op 27 Dec 2018 om 7:39 PST

Claire O’Rourke (33) hoopt dat ze het certificaat nog op tijd in handen krijgt. Haar bruiloft, waarvoor 140 gasten zijn uitgenodigd, staat gepland voor 12 januari. ,,Ik heb er nooit bij stilgestaan dat zoiets dicht zou zijn op het moment dat ik het 't meest nodig heb’’, zegt ze tegen de Washington Post. Ze vloekte en tierde in een berichtje naar haar aanstaande. ,,Dit is niet slechts een klein ongemak, dit is veel meer dan dat. En het is frustrerend.”

Een niet rechtsgeldig huwelijk heeft allerlei consequenties. Zo lopen de 'nepgehuwden’ belastingvoordeel mis, zijn ze niet automatisch samen eigenaar van hun huis en mag de een niet zomaar bij de ander op bezoek in het ziekenhuis. O’Rourke probeert er rustig onder te blijven. ,,We maken er een mooi feest van met onze vrienden en familie en als het bureau weer open gaat, dan halen we wel onze vergunning.’’

Misschien moeten de trouwfoto's dan ook over. Want daarvoor wilden Claire en haar Sam poseren in de National Portrait Gallery. Maar ja, die is nu óók dicht.