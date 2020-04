Trucker Marinus (58) wil helpen na crash en wordt doodgereden: ‘We zijn er kapot van’

Telefoon in zijn handen

,,Hij was net bezig met het bereiden van een maaltijd toen hij een enorme klap hoorde”, vertelt een woordvoerder van het bedrijf waarvoor hij werkzaam was. ,,Hij was erg geschrokken en belde ons op met de vraag wat hij kon doen. Vlak nadat hij vertelde dat hij wilde uitstappen om te helpen, werd de verbinding verbroken. Het is afschuwelijk, de medewerkster die hem aan de telefoon had is er heel emotioneel onder.”



De vrachtwagenchauffeur werd na het uitstappen van achteren aangereden door een Mercedes SUV, met de telefoon nog in zijn hand. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Vier andere voetgangers die wilden helpen raakten gewond, van wie één ernstig. Die persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.