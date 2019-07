Trump belooft Boris Johnson uitgebreid vrijhandelsakkoord na de brexit

Binnen de Europese Unie worden vrijhandelsakkoorden centraal geregeld. Indien Groot-Brittannië in november de EU verlaat, kan het nieuwe bilaterale handelsakkoorden sluiten. Experts tonen zich niettemin sceptisch over de slagingskansen van de Britten. Het onderhandelen van dergelijke akkoorden is doorgaans een proces van de lange adem. Bovendien heeft Londen beduidend minder onderhandelingskracht dan de Europese Unie in zijn geheel. Een geplande vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS werd na de verkiezing van Trump in 2016 nog in de koelkast gezet.