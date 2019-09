Trump bevestigt: zoon Osama bin Laden gedood bij Amerikaanse antiterreuractie

Hamza bin Laden, de zoon van Osama bin Laden, is bij een antiterreuroperatie in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan gedood. Dat is bevestigd door de Amerikaanse president Donald Trump.

Eind juli kwamen de eerste berichten over de dood van Hamza bin Laden al naar buiten. Hij stond als opvolger van zijn vader aan het hoofd van terreurorganisatie al-Qaida.

De VS beloofden in februari nog een beloning van 1 miljoen dollar voor informatie over de verblijfplaats van Hamza. Begin maart werd hem zijn Saoedische nationaliteit ontnomen. Eind juli meldden topambtenaren uit de Amerikaanse regering dat hij dood was. Het Witte Huis bevestigt de berichten nu.

Ook Defensieminister Mark Esper had eind augustus al de dood van Hamza bin Laden bevestigd. De bewindsman voegde er toen aan toe “geen details te hebben”.

Groot verlies

In een mededeling zegt het Witte Huis dat ‘de dood van Hamza bin Laden voor al-Qaida een groot verlies in leiderschap’ betekent. Ook is de terreurorganisatie nu de ‘symbolische connectie met zijn vader kwijt, en zijn belangrijke activiteiten van de groepering ondermijnd.’ Hamza bin Laden was volgens Washington verantwoordelijk voor het plannen en het beheer van verschillende terroristische groepen.

Hamza bin Laden, geboren in 1989, was de oogappel van zijn vader Osama bin Laden, jarenlang de leider van al-Qaida en de hoofdverantwoordelijke voor de aanslagen op 11 september 2001. Op tienjarige leeftijd poseerde hij al met een kalasjnikov en verscheen hij in propagandavideo's met zijn vader.

Wraak

Die kwam in mei 2011 in het Pakistaanse Abbottabad al om het leven bij een Amerikaanse antiterreuractie. Hamza was toen 22 en overleefde de inval. Enkele dagen later zwoer hij wraak te nemen op de dood van zijn vader. Hij werd ook wel de “kroonprins van de jihad” genoemd.

Volledig scherm Osama bin Laden met zijn zoon in 2001. © Photo News