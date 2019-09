Trump blijft vierkant achter rechter Kavanaugh staan, ook na nieuwe aantijgingen

Olieprijs kent grootste prijsstij­ging na dro­ne-aan­val op Saoedi-Ara­bië

2:16 De prijzen van ruwe olie zijn aan het begin van de handelsdag maandag in Azië met meer dan 10 procent gestegen door de aanval op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië. De prijs van Brentolie steeg in Singapore met 11,73 dollar naar 71,95 dollar per vat, om vervolgens terug te zakken tot onder de 68 dollar.