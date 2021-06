Trump brengt bezoek aan zuidgrens VS op uitnodiging van gouverneur Texas

Belgen uit hun bol in het café én voor groot scherm: ‘Heerlijk gevoel om weer mee te kunnen maken’

13 juni De kop is eraf. Het EK is begonnen en dat hebben ze bij onze zuiderburen meteen stevig kunnen vieren met 3-0. Vooral een droomstart omdat er sinds enkele dagen weer versoepelingen zijn. De Belgen mogen in het café, restaurant of buiten met vierhonderd mensen naar een groot scherm kijken. Terwijl de Nederlanders het moeten doen met een iPad of smartphone aan tafel.