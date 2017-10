Trump certificeert atoomakkoord met Iran niet opnieuw

EU-buitenlandchef Federica Mogherini zei in een reactie op de beslissing dat beëindiging van het akkoord over het Iraanse kernprogramma niet in de macht van Trump ligt. ,,De president van Amerika heeft veel macht, maar hierover niet. De Iran-deal is niet van één land. Het is een multilaterale overeenkomst die na twaalf jaar intensief onderhandelen tot stand kwam en unaniem in een VN-resolutie is onderschreven."



Mogherini zei ook dat de overeenkomst 'van 104 zeer technische pagina's' niet heronderhandeld kan worden. Mogherini was een van de drijvende krachten achter het akkoord van 2015 tussen Iran en zes wereldmachten waaronder de Verenigde Staten. ,,Ik verwacht dat de overeenkomst gewoon door alle partijen wordt eerbiedigd, zoals de afgelopen twee jaar het geval was", zei de zichtbaar geïrriteerde Italiaanse.