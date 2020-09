Trump: coronavaccin mogelijk over drie à vier weken

Topviro­loog vernieti­gend over coronabe­leid in België: ‘Dit is een recept voor een ramp’

8:34 Topviroloog Marc Van Ranst, die geen deel meer uitmaakt van het adviesorgaan in België, uit in een bericht op sociale media zijn ongenoegen over de ‘we zijn het beu’-modus en ‘we moeten leren leven met het virus’-boodschap van de beleidsmakers. Hij pleit voor het scherpstellen van de maatregelen. ,,We hebben nood aan een nieuw contract dat de puntjes op de i zet, niet aan mensen die het draagvlak ondergraven door in open brieven te stellen dat de maatregelen erger zijn dan de kwaal.”