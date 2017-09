Trump: Die kleine raketman in Noord-Korea zit er niet lang meer

De vuurkracht van Noord-Korea is volgens Ri noodzakelijk om een einde te maken aan de Amerikaanse nucleaire dreiging en om te voorkomen dat de Amerikanen het land binnenvallen. Het uiteindelijke doel is een machtsevenwicht. ,,Het is een ijdele hoop te denken dat de DPRK (Noord-Korea) door strengere sancties van vijandige krachten daar ook maar één centimeter van af zal wijken'', aldus Ri.



De minister verklaarde dat zijn land niet van plan is kernwapens in te zetten tegen landen die niet meedoen aan Amerikaanse militaire acties tegen Noord-Korea. Maar Pyongyang zal niet schromen 'preventieve actie zonder genade' te ondernemen wanneer de VS 'en hun vazallen' een aanval inzetten om het regime te 'onthoofden'.



Ri's speech was weer een reactie op eerdere uitspraken van de Amerikaanse president. ,,De Verenigde Staten zijn erg sterk en geduldig'', zei Trump eerder deze week. ,,Maar als we worden gedwongen onszelf of onze bondgenoten te verdedigen, zullen we geen andere keus hebben dan Noord-Korea compleet te vernietigen.''