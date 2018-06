Trump en Kim tekenen 'omvattende' verklaring

Nikkei hoger na gesprek Trump en Kim



De aandelenbeurs in Japan is vandaag opnieuw hoger gesloten. Alle ogen in het Verre Oosten waren gericht op de top tussen Trump en Kim in Singapore.



De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 0,3 procent op 22.878,35 punten.



Ook elders in het Verre Oosten gingen de meeste beursgraadmeters licht omhoog. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,7 procent. In Sydney klom de All Ordinaries 0,2 procent. De Kospi in Seoul stond 0,1 procent lager.



De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vanochtend hoger te beginnen. De andere Europese beursgraadmeters openen naar verwachting eveneens met winst.