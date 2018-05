Trump en Moon werken aan succesvolle top

Moon en Trump spraken ongeveer twintig minuten met elkaar en wisselden van gedachten over de recente reactie van Noord-Korea, aldus het presidentieel bureau van Zuid-Korea zonder verder op de zaak in te gaan.



,,De twee leiders zullen nauw en standvastig samenwerken om de topontmoeting tussen Noord-Korea en de VS op 12 juni tot een succes te maken. Dat geldt ook voor de aanstaande ontmoeting tussen Zuid-Korea en de VS'', aldus een woordvoerder.



Moon en Trump ontmoeten elkaar dinsdag in Washington, enkele weken voor de topontmoeting van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un met Trump op 12 juni in Singapore.