Trump-fans doneerden wekenlang geld, zonder het door te hebben: ‘Voelde als oplichterij’

Trump-fans die meenden een paar honderd dollar te hebben gedoneerd, zagen daardoor tot hun schrik duizenden dollars van hun rekening verdwijnen. Het regende klachten bij banken en creditcardbedrijven van kiezers die dachten dat ze het slachtoffer waren van fraude, schrijft The New York Times na een eigen onderzoek van de krant.

,,Bandieten”, foetert een 78-jarige man uit Californië in de krant. Hij maakte in september 990 dollar over. Datzelfde bedrag verdween daarna nog zeven keer van zijn rekening. ,,Ik ben met pensioen. Ik kan het me verdorie niet permitteren om zo’n bedrag te betalen.”

Bankrekening leeggetrokken

Sommige Trump-aanhangers raakten in de problemen doordat ze zich te laat realiseerden dat hun bankrekening was leeggetrokken. Een 63-jarige man uit Kansas City wilde 500 dollar overmaken, maar dat werd onbedoeld zo’n 3000 dollar in 30 dagen. Daardoor kon de huur niet worden afgeschreven. ,,Het voelde als oplichterij.”

Gedupeerden hadden in de praktijk iets over het hoofd gezien op het donatieformulier. Daar stond automatisch aangevinkt dat de donatie wekelijks zou worden afgeschreven. Er werd op enig punt ook een tweede automatisch aangevinkt vakje toegevoegd aan het formulier, waarmee mensen toestemming gaven hun bijdrage te verdubbelen.

‘Onethisch’

Die aanpak is omstreden. Het team van Trump en de Republikeinse Partij gaven alleen in de laatste 2,5 maand van 2020 al ruim 530.000 keer geld terug aan online-donateurs. Het ging om een bedrag van 64,3 miljoen dollar (circa 55 miljoen euro), veel meer dan de 5,6 miljoen dollar die de campagne van de Democraat Joe Biden in die periode heeft teruggestort.

Critici noemen de acties van het campagneteam ‘ongepast’ en ‘onethisch’. ,,Het is oneerlijk tegenover de gedupeerden", zegt Ira Rheingold, directeur van de National Association of Consumer Advocates. Harry Brignull, gespecialiseerd in het ontwerpen van gebruiksvriendelijke content, noemt de actie van Trumps team een schoolvoorbeeld van een ‘misleidend ontwerp'. ,,Dit is iets waarvan in leerboeken moet staan dat je het niet moet doen.”

