‘Trump feliciteert Democraten met overwinning’

Overleden pooier wint plek in parlement Nevada

8:45 In de schaduw van de Congresverkiezingen in Amerika werd er ook op lokaal niveau gestemd. Zo veroverde de beroemde Amerikaanse bordeeleigenaar Dennis Hof een plekje in het parlement van de staat Nevada. Genieten kan hij niet van zijn overwinning. De ‘Trump van Pahrump’ overleed namelijk drie weken geleden.