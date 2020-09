Trump geeft toe dat hij gevaren van coronavirus opzettelijk minimaliseerde

Woodward interviewde Trump meermaals voor zijn nieuwe boek Rage (Woede, red.) dat later deze maand verschijnt. ,,Dit is dodelijk,” zei Trump op 7 februari tijdens een van zijn gesprekken met Woodward, waarvan CNN vandaag een audiofragment publiceerde. ,,Je ademt gewoon de lucht in en zo wordt het doorgegeven. en het is dus erg verraderlijk. Het is erg delicaat. Het is ook dodelijker dan een zware griep.”

Dat is echter een heel ander verhaal dan wat de Amerikaanse president rond die tijd aan het Amerikaanse volk vertelde. Hij beweerde lang dat het virus vanzelf zou weggaan. Zo voorspelde hij in februari dat het virus tegen april ‘wanneer het wat warmer wordt, op miraculeuze wijze verdwijnt'. ,,Ik heb het altijd willen minimaliseren,” zei Trump tegen Woodward tijdens een interview op 19 maart. ,,Ik vind het nog altijd goed om het te minimaliseren, want ik wil geen paniek veroorzaken.”

Grootste bedreiging

Eind januari werd Trump door zijn adviseurs op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen rond het virus. Daar werd hem door zijn nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien meegedeeld dat het virus de grootste bedreiging voor de nationale veiligheid zal vormen tijdens zijn presidentschap.

Het Witte Huis heeft vandaag al laten weten dat Trump de bevolking nooit met opzet heeft misleid over de ernst van de corona-epidemie.

Weinig goede woorden

Het boek van Woodward, die eerder betrokken was bij het ontdekken van het Watergateschandaal van president Richard Nixon, komt volgende week uit. Het is onder andere gebaseerd op achttien interviews die hij in het afgelopen halfjaar hield.

Ook komen in het boek oud-regeringsmedewerkers aan het woord die weinig goede woorden overhebben voor Trump. Het gaat bijvoorbeeld om oud-defensieminister James Mattis, die Trump ‘gevaarlijk’ en ‘ongeschikt’ voor het presidentschap noemt. En volgens Woodward denkt voormalige inlichtingenbaas Dan Coats dat Vladimir Poetin schadelijke informatie heeft over Trump waarmee hij hem zou chanteren. Al heeft Coats daar geen bewijs voor.

Het boek gaat ook in op de verhouding tussen de VS en Noord-Korea. Zo zou Washington in 2017 mogelijk dicht bij een nucleaire oorlog zijn gekomen. Trump zegt daarover dat hij een nieuw (kern)wapensysteem heeft laten bouwen. Volgens Woodward wordt dat ook bevestigd door andere bronnen, maar details ontbreken. ,,We hebben dingen die je nooit eerder hebt gezien of waar je van hebt gehoord. We hebben dingen waar Poetin en Xi nooit eerder van hebben gehoord”, aldus Trump. ,,Wat we hebben is ongelooflijk.”