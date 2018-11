Trump gelooft eigen klimaatrapport niet

Trump werd bij het Witte Huis door verslaggevers gevraagd naar zijn mening over het rapport dat meldt dat ongecontroleerde klimaatverandering desastreus zal zijn voor de Amerikaanse economie. De president was duidelijk. ,,Ik geloof het niet’’, zei hij. Hij had een deel van het rapport wel gelezen.

De regering van Donald Trump heeft niets gedaan om de CO 2 -uitstoot te beperken. Trump heeft nooit geloofd in de opwarming van de aarde. Op Twitter maakt hij geregeld grappen over de koude en de opwarming van de aarde. Afgelopen woensdag nog - het was koud in de VS - vroeg hij zich af waar de opwarming van de aarde was gebleven.