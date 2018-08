Trump in de problemen door ex-medewerkers

Gisteravond laat werd bekend dat de twaalf juryleden in Virginia het na vier dagen beraadslagen eens waren over acht van de in totaal achttien aanklachten die waren ingediend tegen Manafort wegens belastingontduiking en bankfraude. Op die acht werd hij schuldig bevonden, de tien andere aanklachten werden nietig verklaard.

Vrijwel direct daarna werd in een rechtbank in New York bekend dat Michael Cohen, Trumps voormalige advocaat, bekend schuldig te zijn aan onder meer het overtreden van de regels voor het financieren van verkiezingscampagnes. Door mee te werken met de openbaar aanklagers kan de 51-jarige Cohen in aanmerking komen voor strafvermindering, nu mogelijk nog steeds tussen de 3 en 5 jaar cel.

Porno-actrice

Er was een onderzoek naar hem ingesteld wegens onder meer bankfraude en belastingontduiking voor miljoenenbedragen. Cohen kwam vooral in het nieuws door het betalen van 130.000 dollar aan porno-actrice Stormy Daniels, die beweert een seksuele affaire te hebben gehad met Trump. Dat 'zwijggeld' is mogelijk in strijd met de wetgeving over verkiezingscampagnes. Cohen stelde gisteren het geld betaald te hebben in opdracht van een 'presidentskandidaat van een grote partij', Trump dus. Cohen was jarenlang de persoonlijk advocaat en adviseur van Trump. Hij stond bovendien te boek als diens loyale 'regelaar', voor vastgoedzaken in Moskou tot het ophalen van sponsorgeld voor de campagne.