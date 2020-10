Trump in video: ‘Ik voel me beter, maar komende dagen zijn de echte test’

Wel ontstond er onduidelijkheid over het moment dat de president wist dat hij besmet was met het virus. De officiële mededeling over zijn besmetting kwam donderdagavond laat (in de VS), maar nu sprak zijn arts Conley over een diagnose die al 72 uur geleden gesteld was. Conley heeft inmiddels gezegd dat hij een fout heeft gemaakt tijdens zijn toespraak. ,,Ik heb de verkeerde term ‘72 uur’ gebruikt, in plaats van 48 uur. De president kreeg zijn diagnose donderdagavond”, laat hij weten in een verklaring.



De afgelopen twee dagen ging in de Verenigde Staten het gerucht dat de president zuurstof toegediend zou krijgen. De dokters ontkenden dat tijdens de persconferentie en zeiden dat Trump in ieder geval ‘op dit moment’, en vandaag en gisteren geen extra zuurstof toegediend kreeg. Op vragen van journalisten of de president dat eerder mogelijk wel heeft gekregen, wilden de artsen niet reageren. Het zuurstofgehalte in zijn bloed is momenteel 96 procent. In een gezonde toestand wordt bij de meeste mensen een saturatiewaarde tussen de 95 en 100 procent gemeten.