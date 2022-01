Trump kapt interview af na kritische vragen over zogenaamde stembusfraude

In de door NPR vrijgegeven opname is te horen dat Trump de onbewezen bewering volhoudt dat zijn rivaal door gesjoemel heeft gewonnen. ,,Geloof je echt dat Biden 80 miljoen stemmen kreeg? Ik geloof het niet”, aldus een boze Trump, die meende dat ‘niemand’ kwam opdagen bij campagnebijeenkomsten van zijn tegenstander. ,,Maar plotseling kreeg hij 80 miljoen stemmen. Dat gelooft niemand.”

Interviewer Steve Inskeep wilde van Trump weten of hij bij verkiezingen in de VS alleen kandidaten gaat steunen die zijn theorie over verkiezingsfraude delen. Trump merkte vervolgens op dat kandidaten ‘die slim zijn' hem zullen steunen en noemt het voorbeeld van Kari Lake. Zij wil namens de Republikeinen gouverneur worden in Arizona en verspreidt de theorieën van Trump en de zijnen.