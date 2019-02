Trump kondigt tijdens State of the Union nieuwe top met Noord-Korea aan

Donald Trump profileert zich als grote verzoener in de State of the Union. Maar zijn gewraakte grensmuur blijft op zijn eisenlijstje staan.

Trump wist in een uiterst giftig politiek klimaat voor speelse, warme momenten te zorgen. Bij vlagen was het Congres zelfs eensgezind - toen het een verjaardagsliedje zong voor een 81-jarige Holocaust-overlevende op de tribune, bijvoorbeeld. Trump dirigeerde mee.

De president sprak het Congres toe in een roerige periode: hij ligt zo overhoop met de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, dat de overheid een maand dicht bleef en zo’n shutdown deze maand opnieuw dreigt. In een poging meer eenheid te creëren sprak Trump veel over Amerikaanse successen in de geschiedenis, zoals de bevrijding van Europa en de landing op de maan. Buzz Aldrin, een van de eerste maanlanders, zat op de tribune.

Zelf hoopt hij later deze maand geschiedenis te schrijven: hij kondigde aan dat hij op 27 en 28 februari in Vietnam weer in overleg gaat met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un. Trump riep Congresleden op opnieuw te focussen op zulke grote prestaties. ,,We moeten de politiek van wraak, verzet en vergelding afwijzen, en het grenzeloze potentieel van samenwerking, compromis en het algemeen welzijn omarmen.”

Compromis

Dat is niet in lijn met zijn gedrag. Trump zelf weigerde vorige maand tijdens de shutdown een compromis te sluiten over zijn grensmuur. Kort voor de speech kwam naar buiten dat hij gisteren een van de leiders van de Democraten, Chuck Schumer, een ‘nasty son of a bitch’, een smerige klootzak, had genoemd in een lunch met tv-presentatoren.

Trumps hernieuwde pleidooi voor een grensmuur is iets afgezwakt. Hij benadrukt dat het hem niet langer gaat om een muur van kust tot kust, maar een stalen barrière in gebieden waar de grenswacht hem het hardst nodig heeft.

Daarbij schetst hij echter zo’n inktzwart beeld van immigranten, dat boegeroep klinkt. Trump zet Centraal-Amerikanen die naar de VS willen neer als voorbodes van drugs, prostitutie, mensenhandel en moord. Op zijn uitnodiging zijn de nabestaanden aanwezig van een bejaard echtpaar dat onlangs bij een inbraak werd gedood door een immigrant die zonder verblijfspapieren in de VS was.

Misdaadcijfers geven aan dat immigranten zonder papieren minder vaak crimineel zijn dan geboren Amerikanen. Trump zei evengoed dat immigranten van harte welkom zijn als ze legaal komen. Maar zijn beleid duidt op iets anders: het wordt juist moeilijker om legaal naar de VS te verhuizen of asiel aan te vragen.

Donald Trump sprak het Amerikaanse Congres al twee keer toe, maar de dynamiek in de zaal is deze keer anders dan hij gewend was. De meerderheid van de leden van het Huis is nu van de tegenpartij. Niet een partijgenoot, maar oppositieleider Nancy Pelosi luistert achter hem mee als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Bovendien zitten verschillende Democraten in de zaal die hebben aangekondigd dat ze Trump volgend jaar in de presidentsverkiezingen uit het zadel willen wippen.

Goedkopere medicijnen

De president deed meer dan gewoonlijk zijn best kiezers aan te spreken die niet tot zijn vaste achterban behoren. Hij beloofde pogingen HIV en kinderkanker uit te bannen en pleitte voor goedkopere medicijnen.

Trump had zelfs speciale aandacht voor het ongekend grote aantal vrouwen in het Congres, overwegend Democraten. Dat leverde een van de opvallendste momenten van de avond op. De vrouwen, gekleed in wit, de kleur van de beweging die streed voor vrouwenkiesrecht, werden op initiatief van de president die ze veelal verafschuwen toegejuicht. Ze deelden ietwat sarcastisch high fives uit aan elkaar.

Trump sprak veel over zaken waar de twee bekvechtende partijen in de VS het wel over eens zijn, zoals hervorming van het strafrecht. Dat is zo ingericht dat buitensporig veel zwarte Amerikanen worden opgesloten. Alice Johnson, die in 1997 tot levenslang werd veroordeeld in een drugszaak, kreeg vorig jaar gratie van Trump en luisterde mee. ,,Het verhaal van Alice onderstreept de ongelijkheden en oneerlijkheden die kunnen bestaan bij strafrechtelijke veroordelingen en de noodzaak dit onrecht te verhelpen,” zei Trump.

Een wet die hij met dat doel ondertekende leidde tot de vrijlating van Matthew Charles uit Tennessee. Charles werd in 1996 op 30-jarige leeftijd veroordeeld tot 35 jaar cel voor drugshandel, maar kon nu in vrijheid naar de president komen luisteren. ,,Bedankt, Matthew,” zei Trump. ,,Welkom thuis.”