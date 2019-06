Trump kondigt vertrek van woordvoerster Sarah Huckabee Sanders aan

Internatio­na­le pokerster 'Liay' (26) elektrocu­teert zichzelf in bad, fans geschokt

23:06 Een beroemde Russische pokerspeelster is deze week overleden nadat ze werd geëlektrocuteerd in haar badkamer in Moskou. Volgens Russische media kreeg de 26-jarige Lilya Novikova een fatale elektrische schok door een haardroger. Novikova, in de internationale pokerwereld bekend als Liay, zou dit weekend haar 27e verjaardag vieren.