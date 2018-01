Trump krijgt stortvloed aan kritiek na uitspraak over 'achterlijke landen'

De regering van Botswana noemde de uitspraken die Trump zou hebben gedaan ,,onverantwoordelijk en racistisch''. El Salvador heeft formeel protest aangetekend. Eerder deze week meldde de Amerikaanse regering nog dat ze de tijdelijke verblijfsvergunning van 200.000 immigranten uit El Salvador wil intrekken. Op Twitter noemde Mmusi Maimane, oppositieleider van Zuid-Afrika de opmerkingen van Trump weerzinwekkend. Ook een prominente Keniaanse activist liet van zich horen. Paul Altidor, de Haïtiaanse ambassadeur in Washington noemde het schrijnend dat er vandaag zoveel aandacht was voor de opmerkingen die Trump zou hebben gemaakt over een aantal landen. Altidor zei dat er eigenlijk zou moeten worden stilgestaan bij de aardbeving precies acht jaar geleden in Haïti. Die eiste circa 220.000 levens. Altidor vindt dat Trump zijn excuses moet aanbieden.

Boze republikeinen

'Smerigste shithole'

De voormalige Mexicaanse president Vicente Fox is ging nog een stapje verder. ,,De smerigste shithole in de wereld is jouw mond", twitterde hij rechtstreeks tot Trump. ,,Met welk gezag bepaal jij wie welkom is in Amerika en wie niet. Amerika's kracht is gebouwd op diversiteit. Of ben je je eigen immigratie-achtergrond vergeten, Donald?"