'Trump liet zich manipuleren door Poetin'

Brennan en Clapper vinden het opmerkelijk dat Trump zo goedgelovig is omdat er in Amerika op dit moment een uitgebreid onderzoek loopt naar banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland.



Volgens Brennan moet er wel sprake zijn van intimidatie of angst. ,,Trump is om welke reden dan ook geïntimideerd door Poetin, of hij is bang voor wat die zal doen of voor wat de uitkomst zal zijn van het onderzoek", zei Brennan in het CNN-programma State of the Union.



Volgens Clapper hebben de Chinezen en Russen de overtuiging dat ze Trump 'kunnen bespelen'.