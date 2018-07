Trump maakt van voordracht Brett Kavanaugh voor Hooggerechtshof een ware show

Donald Trump wil met Brett Kavanaugh (53) een conservatief uit de stal van George Bush benoemen in het Amerikaanse hooggerechtshof. Het is een sleutelmoment in zijn presidentschap, dus hij maakte van de voordracht een ware show.

Tot vreugde van rechts Amerika en afschuw van links draagt president Trump Brett Kavanaugh voor als nieuwe rechter in het hooggerechtshof. Hij maakte dat vannacht live op tv bekend.

Als de Senaat akkoord gaat, wordt Kavanaugh voor het leven benoemd. Hij vult de vacature op die ontstond na het pensioen van de 81-jarige Anthony Kennedy, een gematigde conservatief. Kavanaugh zal de balans in het hof naar verwachting verder naar rechts doen doorslaan, wat kan betekenen dat Amerika nog decennia een conservatievere koers vaart. Vannacht legde de president dus de basis voor zijn erfenis.

Banden met Bush

Trump twijfelde aanvankelijk over Kavanaugh, onder meer omdat hij goede banden heeft met de familie Bush, die weinig van Trump moet hebben – en dat is wederzijds. Maar Kavanaugh is ook een favoriet van de conservatieve beweging. Hij interpreteert de grondwet naar de letter, niet naar de geest, zoals meer liberale rechters doorgaans doen, en is een voorstander van zo min mogelijk regulering.

Het zal de president ook behagen dat Kavanaugh ooit werkte aan het onderzoek naar het seksleven van Bill Clinton, echtgenoot van Trumps aartsvijand Hillary, dat bijna uitmondde in afzetting. Op dit moment is Kavanaugh rechter voor het gerechtshof in Washington.

Het hooggerechtshof heeft veel invloed op het dagelijks leven in de VS. Het homohuwelijk, het einde aan scheiding van zwarte en witte kinderen op school, het recht op abortus – het is allemaal te danken aan het hof. Trump beloofde in zijn campagne daarin rechters te benoemen die het recht op abortus zouden terugdraaien.

Daarom verzetten Democraten en belangengroepen zich hevig tegen de keuze voor Kavanaugh, een katholiek. Hij heeft overigens zelf nooit helemaal duidelijk gemaakt waar hij staat. Sommige conservatieven menen juist dat hij op het vlak van abortus en gezondheidszorg niet conservatief genoeg is.

Week vol speculatie

Zijn kandidatuur is de climax van een week vol speculatie. In het doorgaans van roddel en achterklap vergeven Witte Huis bleef tot het laatste moment onduidelijk wie de president op het oog had. Meer dan de namen van vier ‘finalisten’ lekte niet uit. Op z’n Trumps stookte de president zelf de opwinding over de doorslaggevende benoeming op, met cliffhangers op Twitter, speldenprikjes in de media en uiteindelijk de bekendmaking van zijn keuze in een toespraak voor de ganse natie, prime time op tv, als ware het de finale-uitzending van een talentenjacht.

Trump houdt van show, maar kan de aandacht voor zijn keuze ook goed gebruiken. Veel conservatieve kiezers stemden in 2016 op hem in de hoop dat hij rechters van hun snit zou benoemen, en hielpen hem zo aan het presidentschap. Als Trump nu, na een eerste benoeming vorig jaar, voor de tweede keer zijn belofte aan die groep na kan komen en Kavanaugh zonder kleerscheuren in het hof krijgt, kan hij zomaar herverkiezing in 2020 dichterbij hebben gebracht.

Politieke worstelwedstrijd

Voor het zover komt volgt eerst een politieke worstelwedstrijd. Trumps eigen Republikeinen hebben maar een hele krappe meerderheid in de Senaat, en missen de vooraanstaande senator John McCain, die lijdt aan kanker. Als één Republikein dwars ligt en niet akkoord gaat met Trumps keuze, kan dat de benoeming tegenhouden. In november zijn er bovendien Congresverkiezingen die de Democraten meer macht kunnen geven, wat het nog veel moeilijker kan maken om goedkeuring van de Senaat te krijgen.

Conservatieve belangengroepen zijn van plan miljoenen te steken in reclamespotjes voor Kavanaugh, zodat kiezers druk kunnen zetten op hun senatoren. Liberale groepen en pro-abortusorganisaties doen hetzelfde, in de hoop een ruk naar rechts in het hof te kunnen voorkomen.