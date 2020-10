Trump met corona in ziekenhuis: Ik maak het volgens mij goed

Amerika houdt de adem in nu president Trump uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Het zou gaan om milde coronaklachten. Toch krijgt de 74-jarige president een cocktail aan medicijnen en een experimentele behandeling. In een korte videoboodschap verklaart hij: ,,Ik denk dat het heel goed met me gaat.’’

In de achttien seconden durende video, die de president tweette net nadat hij was gearriveerd in het Walter Reed ziekenhuis, bedankt Trump iedereen voor de ‘enorme steun’. Verder zegt hij: ,,Ik denk dat het heel goed met me gaat, maar we gaan ervoor zorgen dat het goed komt.’’ Over zijn vrouw Melania Trump voegt hij toe: ,,Het gaat heel goed met the first lady.’’ Zij kwam verder niet in beeld. President Trump stapte - met masker - zelf in de helikopter, die klaar stond op het gras bij het Witte Huis. Tegen de verslaggevers zei hij niets, maar hij stak wel zijn duim op.

Deze videoboodschap was de eerste boodschap van de Amerikaanse president sinds hij vrijdagochtend aankondigde dat hij en zijn vrouw positief getest waren op het coronavirus. Na de korte video volgde ook nog een tweet met de tekst: ,,Het gaat doet, denk ik! Dank aan allen. Liefde!’ Trump zou last hebben van lichte koorts, een hoest en een verstopte neus. Zijn verblijf in het ziekenhuis is geen reden om de taken als president over te dragen aan vicepresident Pence, zo meldt een woordvoerder aan verschillende media: ,,De president heeft de leiding.”

Trump heeft een cocktail met antistoffen ontvangen, krijgt vitamine D, melatonine en aspirine en een maagzuurremmer. In de literatuur wordt wel gezegd dat de antistoffen het niveau van het virus kunnen verlagen, als die vroeg bij een infectie worden toegediend. Meteen schoten de aandelen van het biotech bedrijf Regeneron, door het dak.

Vrijdag zou hij ook begonnen zijn met remdesivir. Dit middel mag van de Amerikaanse gezondheidsinstellingen gegeven worden aan covid-patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat medicijn werd oorspronkelijk gebruikt tegen de extreem dodelijke ziekte ebola. Tijdens de eerste golf in Nederland is dit middel weinig voorgeschreven, omdat dat middel heel slecht beschikbaar is. Zijn woordvoerder verklaarde vrijdag: ,,Hij heeft geen extra zuurstof nodig, maar in overleg met specialisten hebben we ervoor gekozen om remdesivir-therapie te starten.’’

Risicogroep

Het risico om te overlijden aan corona, stijgt exponentieel met de leeftijd. Voor Donald Trump, die ook overgewicht heeft, is het coronavirus veel gevaarlijker dan het griepvirus. Voor iemand van tussen de 65 en 74 jaar, de leeftijdsgroep waartoe de Amerikaanse president behoort, is het risico om na een sars-CoV-2-infectie te sterven aan covid-19 naar schatting 2,3 procent. Dat is 46 keer meer dan 0,05 procent, het risico om te sterven na een infectie met het griepvirus, zo is eerder berekend op basis van 33 verschillende studies. Dit onderzoek is nog niet getoetst door andere wetenschappers, maar krijgt internationaal al wel veel aandacht.

Volledig scherm President Donald Trump verklaart in een korte video op twitter dat hij denkt dat het goed met hem gaat. Hij en Melania zijn positief getest. Hij zou uit voorzorg naar het ziekenhuis gaan. © @realDonaldTrump

Obesitas

Het feit dat Trump een man is en dat hij overgewicht heeft, maakt zijn persoonlijke risico groter dan dat van zijn leeftijdsgenoten. The New York Times spreekt zelfs onomwonden van obesitas. Bij zijn laatste gezondheidstest afgelopen april tikte de president bijna 111 kilogram aan op de weegschaal. Gecombineerd met zijn lengte (ruim 1,90 meter) kent de Amerikaanse president een Body Mass Index van 30,5. Een BMI tot 25 is normaal, tussen de 25 en 30 betekent overgewicht, nog hoger is obesitas. ,,Mensen met zeer ernstig overgewicht lopen ook een groter risico op een ernstig beloop van Covid-19", meldt het RIVM onder het kopje ‘Risicogroepen en Covid-19'.

Op 14 juni wordt Trump 75 jaar oud. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans dat het virus je fataal wordt. Bij 75- tot 84-jarigen is er 7,6 procent sterfte na een corona-infectie bij 85-plussers 22,3 procent.

Volledig scherm Kellyanne Conway heeft ook corona. Zij was tot voor kort een van Trumps belangrijkste adviseurs. © AFP

Ook Kellyanne Conway, een van de vertrouwelingen van de Amerikaanse president Trump en tot voor kort een van zijn belangrijkste adviseurs, is besmet met het coronavirus. Dat maakte ze vrijdagnacht bekend op Twitter. ,,Vanavond ben ik positief getest op Covid-19. Mijn symptomen zijn een lichte hoest en ik voel me verder goed. Ik ben na overleg met mijn artsen in quarantaine gegaan. Mijn hart is met iedereen die getroffen is door deze wereldwijde pandemie”, schreef Conway.

Wat als Donald Trump ernstig ziek wordt? Volgens kenners zijn de medische voorzieningen in het Witte Huis groot. Toch is hij nu - vrij kort na de infectie - al overgeplaatst naar het ziekenhuis. Wat als hij ernstig ziek wordt? De enige instantie die daarover kan beslissen is het Amerikaanse Congres. Dit zou een unicum zijn. Hiertoe is zelfs tijdens de Spaanse Griep van 1918 of oorlogen niet overgegaan. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de Democraten, die in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid hebben, hiertoe nu wél zouden besluiten.

