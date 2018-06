Trump na brief Kim Jong-un: Ontmoeting gaat toch door

Woensdag arriveerde een delegatie in New York om te overleggen over de mogelijke ontmoeting tussen Trump en Kim volgende maand. Trump liet weten dat die gesprekken goed verliepen en dat de brief 'vriendelijk en interessant' was.



Buitenland minister Mike Pompeo zette gisteren foto's op Twitter waarop hij aan tafel zat met Kim Yong-chol. Pompeo noemde de het diner 'een nuttige bijeenkomst'. Op de beelden is te zien hoe de aanwezigen lachend toasten.