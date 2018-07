Trump noemt opnames over betalingen aan Playmate 'mogelijk illegaal'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een tweet gereageerd op het nieuws dat zijn voormalige advocaat Michael Cohen in 2016 heimelijk een gesprek heeft opgenomen dat hij met Trump voerde over betalingen aan een voormalig Playboymodel. ,,Mogelijk illegaal'', stelt Trump in een van zijn vroegeochtendtweets.

De bandopname werd in beslag genomen tijdens huiszoekingen van de FBI in onder meer het kantoor van Cohen.

,,Onvoorstelbaar dat een regering inbreekt in het kantoor van een advocaat ('s ochtends vroeg) - bijna ongehoord. Nog onvoorstelbaarder dat een advocaat een gesprek met een klant opneemt - totaal ongehoord & mogelijk illegaal'', twitterde Trump. ,,Het goede nieuws is dat uw favoriete president niets verkeerd heeft gedaan!''

Cohen, de toenmalige advocaat van de huidige Amerikaanse president Donald Trump, heeft in 2016 heimelijk een gesprek opgenomen dat hij met Trump voerde over betalingen aan een voormalig Playboymodel. Dit meldde The New York Times (NYT) vrijdag.

Het gesprek was twee maanden voor de presidentsverkiezingen in november 2016 en ging over eventuele betalingen aan Karen McDougal, een vrouw die claimt in 2006 en 2007 een verhouding met Trump te hebben gehad. Trump is sinds januari 2005 getrouwd met de inmiddels 48-jarige Melania Trump.

Onregelmatigheden

De opname van het gesprek is in beslag genomen door de FBI, toen die eerder dit jaar huiszoeking deed in het kantoor van Cohen, aldus de bronnen van de krant. De FBI onderzoekt onder meer of er onregelmatigheden zijn gepleegd bij de financiering van Trumps verkiezingscampagne en of Cohen frauduleus heeft gehandeld.

McDougal heeft Cohen ervan beschuldigd te kwader trouw te hebben meegewerkt aan het 'laten verdwijnen' van haar verhaal over de relatie met Trump. Ze verkocht haar verhaal in de aanloop naar de verkiezingen voor 150.000 dollar aan een uitgeverij. Die publiceerde het nooit. De eigenaar, David Pecker, is een vriend van Trump.