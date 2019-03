Noord-Korea is volgens de Amerikaanse president Donald Trump wel degelijk verantwoordelijk voor de dood van Otto Warmbier, een Amerikaanse student die stierf nadat hij een jaar lang in Noord-Korea gevangen werd gehouden. Dat schreef Trump vrijdag op twitter.

Donderdag nog kreeg de Amerikaanse president veel kritiek nadat hij op een persconferentie in Hanoi zei dat hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un geloofde toen die hem tijdens de recente top in Vietnam vertelde dat hij niet op de hoogte was van wat er met de student is gebeurd.

,,Ik hou er niet van slecht begrepen te worden, zeker niet als het over Otto Warmbier en zijn geweldige familie gaat’’, aldus Trump in zijn tweet. ,,Denk eraan, ik heb Otto samen met drie anderen teruggehaald. De vorige regering heeft niets gedaan en hij werd onder hun toezicht opgepakt. Natuurlijk stel ik Noord-Korea verantwoordelijk voor zijn mishandeling en zijn dood.’’

Trump voegt er nog aan toe dat Warmbier niet voor niets is gestorven. ,,Otto en zijn familie zijn een geweldig symbool geworden van enorme passie en kracht, en dat zal nog jaren zo blijven. Ik hou van Otto en denk vaak aan hem.’’

De president had donderdag na afloop van zijn ontmoeting met Kim Jong-un in Vietnam verklaard dat Kim hem had gezegd dat hij niet op de hoogte is van wat er met de jongeman is gebeurd. ,,En ik geloof hem’’, aldus Trump toen. ,,De Noord-Koreaanse leider voelde zich er slecht over. Ik heb er met hem over gepraat, en hij voelde zich er echt slecht over. Hij kent het dossier erg goed, maar werd pas nadien op de hoogte gebracht’’, aldus Trump.

Volledig scherm Otto Warmbier wordt weggevoerd door Noord-Koreaanse veiligheidsagenten. © REUTERS

Kritiek

Die houding van Trump leverde hem veel kritiek op, zowel vanuit Democratische als uit Republikeinse hoek. Ook Trumps voormalige ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley liet via twitter weten Trumps aanname van Kims onschuld in twijfel te trekken.

Ook de ouders van Warmbier reageerden scherp. ,,We hebben ons respectvol opgesteld gedurende de top. Nu moeten we ons uitspreken. Kim en zijn duivelse regime zijn verantwoordelijk voor een onvoorstelbare wreedheid en onmenselijkheid, de dood van onze zoon Otto. Geen enkel excuus, geen enkele lofbetuiging kan daar iets aan veranderen”, aldus Fred en Cindy Warmbier in een verklaring.

Gestolen propagandaposter

De Amerikaanse student werd in 2016 in Noord-Korea veroordeeld tot vijftien jaar werkkamp wegens ‘misdaden tegen de staat’ nadat hij een propagandaposter zou hebben gestolen. Na meer dan een jaar gevangenschap werd hij in juni 2017 in een comateuze toestand naar de VS werd vervoerd. Op 19 juni 2017, zes dagen na zijn thuiskomst, overleed hij op 22-jarige leeftijd. Uit onderzoek bleek dat Warmbier tijdens zijn gevangenschap is gemarteld, mogelijk door het toedienen van elektrische schokken. Ook liep hij hersenschade op. De exacte oorzaak daarvan kon volgens experts niet worden vastgesteld.

Familie gasten van Trump

De ouders, broer en zus van Otto Warmbier werden door Trump uitgenodigd aanwezig te zijn bij zijn State of the Union-speech in 2018. ,,Jullie zijn krachtige getuigen van een bedreiging van onze wereld’’, zei hij in zijn toespraak tegen de geëmotioneerde ouders. Twee weken later was vader Fred Warmbier eregast van vicepresident Mike Pence bij de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.