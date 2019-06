Trump ontkent nieuwe beschuldiging van aanranding

Gevonden drugs op vracht­schip naar Rotterdam ‘grootste drugs­vangst ooit’

21 juni De megalading cocaïne, die maandagavond op vrachtschip MSC Gayane is aangetroffen in de Amerikaanse havenstad Philadelphia, is vele malen groter dan aanvankelijk werd gedacht. In zeven containers zijn drugs aangetroffen met een gezamenlijk gewicht van 15.876 kilogram. Het is daarmee de grootste drugsvangst in de 230 jaar dat de Amerikaanse douanedienst bestaat. En dat op een schip dat aan zou gaan meren in de Rotterdamse haven.