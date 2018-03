Trump ontslaat minister Tillerson en vervangt hem door CIA-baas Pompeo

Het vertrek van Tillerson werd al lang verwacht. Bronnen in het Witte Huis deelden eind vorig jaar al met Amerikaanse media dat aan zijn ontslag gewerkt werd. Tillerson ontkende toen dat aan zijn stoelpoten werd gezaagd. Hij noemde het idee ‘lachwekkend’ en verzekerde dat hij zou aanblijven.



Maar vorige week werd nog eens duidelijk hoe weinig invloed en aanzien hij had in de regering-Trump. De minister van Buitenlandse Zaken wist van niets, toen de president een uitnodiging accepteerde om de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un te ontmoeten. Even daarvoor had Tillerson nog tegen journalisten gezegd dat onderhandelingen met Noord-Korea 'ver weg' waren.



Tillerson zou de president afgelopen zomer een ‘imbeciel’ hebben genoemd na een gespannen vergadering over Afghanistan. Toen dat uitlekte, draaide Tillerson zich verbaal in bochten om het niet te bevestigen, maar hij ontkende het ook niet. Trump riep op tot het vergelijken van IQ-testen. Hij ondermijnde zijn minister van Buitenlandse Zaken openlijk. Tillerson probeerde de deur naar een diplomatieke oplossing voor het nucleaire geschil met Noord-Korea open te houden. Trump schreef in oktober vorig jaar op Twitter dat het tijdverspilling was. 'Spaar je energie Rex, we zullen doen wat gedaan moet worden!'