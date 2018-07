Hof: Rusland moet 20.000 euro betalen aan Pussy Riot

12:35 Rusland moet drie leden van Pussy Riot een schadevergoeding van duizenden euro's betalen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelt dat de rechten van de vrouwen zijn geschonden tijdens de rechtszaak over hun 'punkgebed' in een Russische kerk in 2012.