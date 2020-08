Trump roept op tot boycot bandenmerk Goodyear na verbieden rode petjes

,,Koop geen banden van Goodyear. Ze hebben een ban op MAGA-petjes aangekondigd. Koop veel betere banden voor veel minder geld", zo staat onder meer in de tweet van Trump. Zijn oproep volgt op beelden op sociale media waarin medewerkers in een trainingssessie zouden worden aangesproken over geschikte werkkleding. Daarbij zou kleding met bijvoorbeeld teksten rond 'Black Lives Matter' en steun voor homoseksuelen en transgenders als geschikt worden beschouwd, terwijl kleding met bijvoorbeeld de MAGA-slogan van Trump als niet acceptabel wordt beschouwd.

Diversiteit

Goodyear meldde in een verklaring dat de beelden niet afkomstig zijn van het bedrijf en ook niet bij een trainingssessie rond diversiteit horen. Het concern zegt alle vormen van intimidatie en discriminatie te verbieden en vraagt werknemers op de werkvloer zich afzijdig te houden van politieke steunbetuigingen voor welke partij of kandidaat dan ook.



Beleggers op Wall Street reageerden geschrokken op de tweet van Trump, want het aandeel Goodyear ging kort daarna 6 procent onderuit. Later werden de verliezen weer wat weggewerkt. Goodyear is de grootste bandenfabrikant van Noord-Amerika.