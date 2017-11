Trump ruziet met vader basketballers: Ik had ze in de cel moeten laten

Het trio had lange gevangenisstraffen kunnen krijgen, zei Trump, die tussen 8 en 10 november op bezoek was in China en bij een staatsdiner de kwestie van de basketballers bij zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had aangekaart. ,,Wat een ondankbaarheid'', aldus Trump over de vader. ,,Ik had zijn zoon lekker moeten laten zitten tot aan mijn volgende trip naar China.''