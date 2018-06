Trumps advocaat Giuliani teruggefloten door First Lady

De persoonlijke advocaat van president Donald Trump, Rudy Giuliani, is donderdag teruggefloten nadat hij een opmerking had gemaakt over de First Lady en haar mening over de vermeende affaire tussen haar man en de voormalige pornoster Stormy Daniels.

,,Ze weet dat het niet waar is. Ze gelooft haar echtgenoot'', zo zei Giuliani tijdens een conferentie in Tel Aviv. Een dag later kreeg hij hard om zijn oren van de woordvoerster van Melania Trump, zo schrijft CNN: ,,Ik geloof niet dat mevrouw Trump haar gedachten ooit met meneer Giuliani heeft besproken'', zo bitste Stephanie Grisham.

De First Lady heeft nooit commentaar gegeven op de vermeende affaire van haar man in 2006. Vragen in die richting gaat ze uit de weg of verwijst ze steevast naar haar woordvoerder.

Ongeloofwaardig

De berisping aan het adres van Giuliani was niet de enige kritiek die hij te verduren kreeg na zijn opmerkingen, aldus AP. In dezelfde toespraak viel hij Daniels aan op haar geloofwaardigheid en beweerde dat niemand haar zou moeten geloven, omdat ze een gewezen pornoster is. ,,Het spijt me dat ik een sekswerker minder geloofwaardig vindt dan een zakenvrouw of een vrouw met meer eigenwaarde, die haar lichaam niet voor seks verkoopt'', aldus Giuliani.

Pleitbezorgers van de pornoindustrie dienden de advocaat massaal van repliek. Volgens Mark Kernes, hoofdredacteur van Adult Video News, is de gemiddelde sekswerker niet meer of minder eerlijk dan welke andere persoon in de samenleving. ,,En in het geval van Rudy Giuliani en Donald Trump waarschijnlijk zelfs een stuk eerlijker", voegde hij daaraan toe.

Ook Jackie Martin, woordvoerster van Vivid Entertainment, een van de grootste pornoproducenten, noemde de opmerkingen van Giuliani 'beledigend en bizar'. ,,Veel getalenteerde, slimme vrouwen hebben heel bewust gekozen voor een carrière in de volwassenenindustrie," zei ze.

De advocaat van Daniels deed ook een duit in het zakje. Hij vond dat Giuliani nu niet meer kan aanblijven en riep Trump op om hem te ontslaan.