‘Trump sjoemelt met kaart om zijn gelijk te halen over koers van orkaan Dorian’

Lagerhuis stemt tegen nieuwe verkiezin­gen en tegen no deal brexit

4 september Na de uiterst gevoelige nederlaag van de nieuwe Britse premier Boris Johnson gisteren, heeft het parlement vandaag opnieuw in het nadeel van Johnson gestemd. Het Britse Lagerhuis stemde in met een wetsvoorstel over het voorkomen van een brexit zonder akkoord met de Europese Unie. In het voorstel staat dat premier Boris Johnson moet vragen om nieuw uitstel van de brexit als het hem niet tijdig lukt een deal rond te krijgen. 327 parlementariërs stemden voor het wetsvoorstel. 299 leden van het Lagerhuis stemden tegen. Ook een oproep van Johnson voor nieuwe verkiezingen werd weggestemd. Lees alle ontwikkelingen terug in ons blog.