Trump slaat zichzelf op de borst: voor einde jaar vaccin

videoHet aantal besmettingen in de Verenigde Staten bereikt een nieuwe piek, maar volgens president Trump is alles onder controle. Voor het einde van het jaar verwacht hij een vaccin is.

Dat zei hij tijdens een viering van Onafhankelijkheidsdag op het Witte Huis in Washington. ,,We zijn onvoorstelbaar goed bezig’’, aldus Trump over de zoektocht naar een geneesmiddel voor het longvirus. Meerdere vaccins worden momenteel getest, stelde president. De Amerikaanse viroloog Anthony Fauci zei eerder dat een vaccin mogelijk begin 2021 klaar kan zijn.

Trump haalde in zijn toespraak fel uit naar demonstranten die protesteren tegen politiegeweld en racisme in de VS. Dergelijke protesten vinden al weken plaats sinds de dood van George Floyd.

,,We zijn in het proces radicaal links te verslaan”, zei Trump. ,,De marxisten, de anarchisten, de opruiers, de plunderaars en de mensen die in veel gevallen absoluut geen idee hebben wat ze aan het doen zijn.”

Recordaantal

Ondanks het feit dat de afgelopen dagen recordaantallen nieuwe corona-infecties werden gemeld in de VS en de president onder vuur ligt vanwege zijn aanpak van de virusuitbraak, prees Trump de ‘vooruitgang’ die zijn regering volgens hem boekt in de bestrijding van het longvirus. De president zei niets over de bijna 130.000 Amerikaande doden door het coronavirus. Hij zegt dat er 40 miljoen Amerikanen zijn getest en dat 99 procent van de besmettingen ‘volkomen onschuldig’ zijn.

Amerika heeft de meeste coronadoden en -besmettingen ter wereld. Gisteren kwamen er 43.000 besmettingen bij, volgens de Johns Hopkins University. Een kwart van alle nieuwe gevallen werd in Florida vastgesteld.

De Republikein haalde ook weer uit naar China, waar het virus voor het eerst opdook. Volgens Trump heeft Peking de ernst van de uitbraak van begin af aan verdoezeld en moet het land ‘volledig verantwoordelijk’ gehouden worden.

Trump slaat zichzelf geregeld op de borst voor het feit dat hij in februari reizigers uit China niet langer toegang verleende tot de VS. Maar volgens persbureau AP kwamen in de drie maanden na het inreisverbod nog 8000 Chinezen de VS binnen via Hongkong en Macau. Het lukte de Amerikaanse autoriteiten niet om al deze mensen te controleren op verschijnselen van het virus. In de eerste dagen raakten 1600 mensen van de radar. Maar Trump blijft roepen hoe goed het gaat. ,,We deden het geweldig bij het bestrijden van het coronavirus, inclusief het inreisverbod vanuit China’’, twitterde hij vorige week. ,,We hebben miljoenen Amerikaanse levens gered!’’

Volledig scherm President Donald Trump groet bezoekers van het 'Salute to America' evenement gisteren in Washington. © AP