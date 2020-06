Trump spreekt vannacht massa kiezers toe, zes campagnemedewerkers besmet

Trump oogstte al een golf van kritiek omdat hij tijdens de coronacrisis een massabijeenkomst organiseert. Op de rally in Tulsa worden zo’n 20.000 aanhangers verwacht. De president acht de massale manifestaties van groot belang bij zijn streven in november te worden herkozen. Hij beschouwt de rally in Tulsa als officieel begin van zijn herverkiezingscampagne.

Tegelijkertijd wordt gemeld dat het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio Tulsa nog nooit zo groot was. Het gaat om een stijging met 136 gevallen. Het is niet alleen de eerste campagnebijeenkomst van Trump in de coronacrisis. Het is ook de eerste Trump-rally na de massale protesten tegen politiegeweld en racisme als reactie op de dood van de zwarte George Floyd door een blanke agent. Zeker één demonstrant in Tulsa werd al met handboeien meegenomen door de politie.