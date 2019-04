Trump stapt uit verdrag over wapenhandel

Boze Amerikaan gaat matras te lijf op zoek naar minnaar van vriendin

22:16 De 37-jarige Felipe Oquendo uit Walton Beach was ervan overtuigd dat de minnaar van zijn vriendin zich verschanst had in het matras van hun liefdesnestje. Onder invloed van drugs was de man niet meer voor rede vatbaar. In blinde woede ging Oquendo het schuimen gevaarte te lijf met een poot van het bed en trok het vervolgens met blote handen aan flarden.