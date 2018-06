Trump stopt met scheiden van ouders en kinderen bij grens

Illegale immigranten met kinderen krijgen voortaan voorrang bij de afwikkeling van de procedures na hun aankomst in de VS. De betreffende gezinnen mogen bovendien in de detentiecentra bij elkaar blijven als ze samen zijn opgepakt. Trump is echter niet van plan een eind te maken aan zijn beleid van 'zero tolerance' ten aanzien van mensen die illegaal de grens oversteken. Hoewel het aanvragen van asiel in de VS niet illegaal is, wordt het oversteken van de grens zonder verblijfsvergunning door de regering Trump als een crimineel vergrijp behandeld.



Trump vaardigde woensdag een zogenoemde executive order uit waarmee hij de federale regering een opdracht geeft te stoppen gezinnen te scheiden. ,,We laten gezinsleden bij elkaar'', zei hij tegen de pers. ,,Maar we moeten streng blijven, anders wordt ons land overspoeld door mensen, door criminaliteit, door allerlei dingen die we niet willen.''



De kwestie vormt een lastig dilemma voor de miljardair, vertelde hij. ,,Als je zwak optreedt, wordt het land overspoeld door miljoenen mensen'', zei hij. ,,En als je sterk bent, heb je geen hart. Misschien ben ik liever sterk.'' Later voegde hij toe: ,,We willen met het hart optreden, maar we willen ook sterke grenzen en geen criminaliteit.''



Trumps strengere beleid op de grens met Mexico oogst wereldwijd felle kritiek en ook in Trumps eigen partij en bij zijn vrouw is er ongenoegen over. Sinds de invoering half april zijn ongeveer 2300 kinderen gescheiden van hun ouders die in de gevangenis moeten wachten op hun rechtszaak. Beelden van jonge kinderen in kooien en geluidsfragmenten van huilende peuters die om hun ouders riepen gingen de wereld over en zorgden voor grote verontwaardiging onder burgers, geestelijk leiders, politici en topmensen uit het zakenleven.