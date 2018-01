Trump twittert soms vanuit zijn bed

Tegen de Britse zender ITV zegt Trump dat hij zijn tweets meestal zelf stuurt, maar hij ze soms ook aan iemand anders dicteert. Overdag heeft hij het veel te druk om te twitteren, maar ’s ochtends in bed of bij het ontbijt heeft hij wel tijd. Trump noemt het een ‘gestoorde situatie’ dat zoveel mensen op zijn tweets zitten te wachten. De Amerikaanse president heeft meer dan 47 miljoen volgers op Twitter. ,,Als ik deze vorm van communicatie niet had, zou ik mezelf niet kunnen verdedigen. Er is veel nepnieuws over mij, veel nieuws dat onjuist is en verzonnen.”