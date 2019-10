Trump verbijstert rouwende ouders met hinderlaag in Witte Huis: ‘De verdachte is hier’

Donald Trump heeft gisteren met een onverwacht voorstel de ouders van een verongelukte Britse tiener de schrik van hun leven bezorgd. De Amerikaanse president vertelde tijdens hun ontmoeting in het Witte Huis dat de veroorzaker van het ongeluk - waarbij hun zoon het leven liet - in de kamer ernaast op hen zat te wachten. De compleet overrompelde ouders besloten niet op het verzoek in te gaan: ,,We zijn extreem boos.”

De 42-jarige Anne Sacoolas, vrouw van een Amerikaanse diplomaat, reed op 27 augustus op Britse grond de 19-jarige Harry dood. Uit angst voor vervolging ontvluchtte de bestuurster het land en maakte ze, met dank aan haar echtgenoot, gebruik van haar immuniteit. Dat leidde tot een grote rel in Engeland én tot diplomatieke spanningen tussen dat land en de Verenigde Staten.

Lees ook Woeste ouders zoeken vrouw van diplomaat op die hun zoon doodreed en daarna vluchtte naar VS Lees meer

Onverwachte wending

De ouders van Harry Dunn voeren nu al ruim een week campagne in Amerika om de politiek en het volk ervan te overtuigen dat Anne Sacoolas terug moet naar Engeland om daar berecht te worden. Een ontmoeting met Donald Trump stond gisteren op de planning en kreeg een onverwachte wending.

De president verraste de ouders met de mededeling dat Sacoolas in een aangrenzende kamer zat, klaar om de nabestaanden onder ogen te komen. Fotografen stonden met toestemming van het Witte Huis klaar om de confrontatie vast te leggen. ,,Het was duidelijk dat ze op zoek waren naar een foto van de president die mevrouw Sacoolas aan Harry’s ouders introduceerde”, vertelt Radd Seiger, woordvoerder van de familie, aan CNN.

‘Laten we op jacht gaan’

Aanvankelijk leek er niets aan de hand en waren de ouders van Dunn onder de indruk van de hartelijkheid van de president. ,,Trump kwam naar voren als een zeer warme, betrokken man, hij geeft je een heel speciaal gevoel,” aldus Seiger. ,,Maar toen de beleefdheden voorbij waren en we gingen zitten, zei hij: Laten we op jacht gaan. Je wilt mevrouw Sacoolas ontmoeten. Dat kan ik nu voor je regelen.”

De vrouw van de diplomaat stond letterlijk bij de deuropening te wachten. De familie ervoer de situatie als een hinderlaag. Charlotte Charles, de moeder van Dunn, vertelde het Britse tv-station Sky News dat ze de ontmoeting afwees omdat ze de vrouw op ‘hun voorwaarden en alleen op Britse bodem’ wil confronteren. Het is nog niet duidelijk of dat gaat gebeuren: er is nog geen besluit gevallen over een eventuele terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk.

Tekst gaat verder onder deze tweet

‘Extreem boos’

Trump vertelde gisteren dat hij de familie van Dunn had ontmoet, op verzoek van de Britse premier Johnson. Hij omschreef de bijeenkomst als ‘op een bepaalde manier mooi’ en dat hij ‘namens het hele land’ medeleven betuigde. Hij was in de veronderstelling dat de ouders Sacoolas wilden confronteren. ,,Ik bood aan de persoon in kwestie binnen te halen, maar ze waren er niet klaar voor”, zei Trump tijdens de Oval Office-vergadering.

Volgens de woordvoerder van de familie had Trump überhaupt het voorstel niet moeten doen. ,,We zijn extreem boos, deze familie voelt dat er misbruik van ze is gemaakt, dat ze een pion zijn geworden in een breder politiek spel”, zei Radd Seiger. ,,Dit alles was gewoon een stunt om Trump er goed uit te laten zien. Ik denk dat de ouders denken dat de president het alleen voor zichzelf deed.”

Spijt

Anne Sacoolas was er klaar voor om de nabestaanden van de Britse jongen onder ogen te komen. Ze heeft via haar advocaat spijt betuigd over de tragedie. ,,Anne reed aan de verkeerde kant van de weg en heeft vreselijk, vreselijk veel spijt van die tragische fout. Noch zij noch Harry Dunn’s familie zal ooit meer dezelfde worden. Ze wil de familie graag ontmoeten om zich te verontschuldigen en verantwoordelijkheid te nemen.”

De advocaat verklaarde dat haar cliënt de politie twee keer heeft ontmoet: op de dag van het fatale ongeluk en de volgende dag bij haar thuis. Nadat ze de volgende dag een verklaring had afgelegd en officieren had ontmoet, heeft ze verder geen contact met de politie meer gehad. ,,Zij en haar familie verlieten het Verenigd Koninkrijk ongeveer drie weken na het ongeval, nadat zij en de Amerikaanse autoriteiten hadden besloten dat het moeilijk zou zijn voor het paar en hun kinderen om op die plek te blijven onder deze tragische omstandigheden. Naar ons idee waren de Britse autoriteiten op de hoogte van hun vertrek naar de Verenigde Staten”, meent de advocaat.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onschendbaarheid

Volgens het Verdrag van Wenen van 1961 zijn diplomaten en hun familieleden doorgaans immuun voor vervolging in hun gastland. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt van diplomatieke immuniteit ‘zelden afgezien’. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, is een andere mening toebedeeld. Hij schreef in een brief aan de nabestaanden dat de diplomatieke immuniteit van Sacoolas ‘niet langer relevant is’.