Trump verleent gratie aan kalkoen, maar ‘profetische’ editie van 2018 trekt alle aandacht

Omdat Amerika in een overgangsperiode zit tussen twee presidenten, wordt Donald Trump een lame duck (letterlijk vertaald: lamme eend) genoemd. Hij kan niet functioneren als voorheen omdat hij door het verlies van de verkiezingen vleugellam is geworden. Trump weigert nog altijd die verkiezingsnederlaag toe te geven, maar geeft inmiddels het transitieteam van winnaar Joe Biden wel de ruimte om aan de slag te gaan. Trump verschijnt de laatste weken nauwelijks nog in het openbaar, maar voor de gratie van de Thanksgiving-kalkoen maakte hij een uitzondering. Dolle pret was het niet, daar bij het Witte Huis. The Guardian omschreef Trump als ‘een ouder wordende komiek die zijn publiek ziet krimpen’. Trump prees zijn vrouw Melania voor de aankleding van de Rose Garden en zei dat de VS een land is dat van zijn boeren houdt. Hij bedankte verder de zorgmedewerkers voor hun inspanningen tijdens de coronacrisis en bleef daarbij volledig zichzelf: hij had het nog maar eens over het ‘Chinese virus’. Hij vertelde ook over de traditie van het pardonneren van kalkoenen ter gelegenheid van Thanksgiving , de Amerikaanse feestdag die morgen (26 november) wordt gevierd. Sinds het presidentschap van George H.W. Bush (1989-1993) vindt de gratieverlening elk jaar plaats. Ditmaal waren Corn en Cob (Maïs en Kolf) de twee kalkoenen die voor gratie in aanmerking kwamen. Het was Corn die de gelukkige was.

Grapjes

Maar veel viel er dus dit jaar niet te lachen, in tegenstelling tot de vervlogen tijden van de flauwe mopjes van Barack Obama tijdens zijn presidentschap. Of Trump zelf, die zich in het verleden ook wel eens meer in vorm toonde. Zoals vorig jaar, over de afzettingsprocedure tegen hem. Of in 2018, toen hij grapjes maakte met, achteraf gezien, opvallend voorspellende kracht.



Over de online stemming welke kalkoen zou mogen overleven, Carrots (Wortels) of Peas (Erwten) zei Donald Trump toen: ,,De winnaar van deze stemming werd bepaald door een eerlijke en open verkiezing op de website van het Witte Huis. Dit was een eerlijke verkiezing. Jammer genoeg wou Carrots zijn nederlaag niet toegeven en eiste hij een hertelling. De strijd met Carrots gaat verder.’’



Trump verleende uiteindelijk beide kalkoenen gratie in 2018, ook al leed Carrots weldegelijk een nederlaag. ,,Ik moet je zeggen dat we tot een besluit zijn gekomen’’, sprak hij. ,,Carrots, het spijt me je te moeten melden dat het resultaat niet gewijzigd is. Pech, Carrots.’’