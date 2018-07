Trump verrast Navo: alsnog vuist op tafel over lastenverdeling

Rutte deed na afloop van de tweedaagse top laconiek over de zeer uitzonderlijke manier waarop Trump inbrak in de Navo-agenda. ,,Je ziet hoe flexibel we zijn als bondgenootschap.'' En over het feit dat de discussie over de lastenverdeling de vorige dag al was afgesloten: ,,Dit is een belangrijk onderwerp. Je kunt het daar niet genoeg over hebben.'' Volgens Rutte was het gesprek ‘goed en robuust’. Navochef Stoltenberg noemde het ‘openhartig’. ,,Er is een nieuw gevoel van urgentie dankzij het sterke leiderschap van Trump.''

Lees ook Trump: Navolanden zeggen veel meer geld toe Lees meer

Op stelten

Trump zette vanmorgen de hele Navo op stelten door compleet buiten de agenda om opnieuw stevig op hogere defensie-uitgaven aan te dringen. Lidstaten, vindt hij, moeten de afgesproken 2 procent Bruto Binnenlands Product (BBP) meteen op tafel leggen, niet pas in 2024.

Trump ventileerde zijn eis in een overleg met de partnerlanden Oekraïne en Georgië. Toen Navochef Stoltenberg in de gaten kreeg dat het de Amerikaanse president menens was, stuurde hij alle partners, inclusief de voorzitter van de Europese Unie Jean-Claude Juncker, de zaal uit en laste hij een nieuwe Navoraad à 29 in.

Ernstige consequenties

Trump dreigde met ‘ernstige consequenties’ als hij niet zijn zin zou krijgen. Op een persconferentie kort daarna ontweek hij de vraag of hij met opstappen had gedreigd. Volgens bronnen in Brussel heeft hij dat niet gedaan. Ook Rutte zei een dreigement om op te stappen niet te hebben gehoord. Trump was blijkbaar tevreden met het resultaat van zijn interventie. Tijdens zijn persconferentie in Brussel zei hij dat de landen pijlsnel ,,33 miljard dollar'' extra op tafel leggen.

Hij sprak van ‘een zeer succesvolle top’ en roemde ‘de spirit en teamgeest’. De Navo, zei hij, staat er beter voor dan ooit, ,,beter ook dan twee dagen geleden.''

Diplomaten in Brussel wijten de onverwachte uitval van de Amerikaanse president – het punt lastenverdeling was woensdagmiddag afgesloten – aan de mediaberichtgeving over het optreden van Trump woensdag. Hij ging toen wel flink te keer op een ontbijt met Navochef Stoltenberg, maar bleef in de vergadering zelf opmerkelijk rustig.

Veel bereikt

Rutte vindt dat Trump al veel heeft bereikt, sinds 2014 hebben de Europese Navolanden en Canada volgens cijfers van de Navo al 85 miljard dollar extra aan defensie besteed. Het tempo verder opvoeren heeft ook zijn grenzen, aldus Rutte: budgettair, maar ook qua ‘absorptie’. Je zit dan met een zak geld die je niet kwijt kunt omdat bijvoorbeeld wapensystemen nog niet zijn ontwikkeld.

Volgens Trump heeft hij nu zijn zin en wordt de tweeprocentsafspraak, eerder een vaag doel, nu daadwerkelijk uitgevoerd. Sinds een jaar zijn de bestedingen volgens hem enorm toegenomen. ,,Eerst gingen de cijfers omlaag, nu raketsnel omhoog.'' Op termijn, zei Trump woensdag al, wil hij nog veel hoger: naar een vaste bestedingsnorm van 4 procent.