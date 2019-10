Trump voert sancties in tegen Turkije na invasie Syrië: ‘Ik vernietig hun economie als dit doorgaat’

In een verklaring zei Trump dat de tarieven op staalimporten uit Turkije opnieuw worden verhoogd tot 50 procent vanwege de ‘destabiliserende acties van Turkije in Noordoost-Syrië’.

Verder zal Trump bevelen uitvaardigen waarin sancties tegen huidige en voormalige Turkse functionarissen worden goedgekeurd en onderhandelingen met Turkije over een handelsovereenkomst ter waarde van 100 miljard dollar worden stopgezet.

In de verklaring belooft hij de Turkse economie snel te vernietigen als het land ‘dit gevaarlijke en destructieve pad’ blijft volgen. Trump zegt ook dat Amerikaanse troepen die uit Syrië worden weggehaald, in dat geval opnieuw zullen worden ingezet en in de regio blijven om de situatie te volgen.

De Verenigde Staten legden Turkije vorig jaar al een staaltarief van 50 procent op vanwege een conflict over een Amerikaanse pastoor, Andrew Brunson. Die werd in Turkije vastgehouden en beschuldigd van spionage. Het tarief werd later weer verlaagd tot 25 procent.

Ontsnappen

Turkije is vorige week woensdag begonnen met het al lang geplande militaire offensief in het noorden van Syrië. Het is gericht tegen Koerdische milities die de controle hebben over een groot gebied in het Syrische grensgebied. In dat gebied zitten ook strijders van terreurbeweging Islamitische Staat in kampen gevangen.

Minister Stef Blok heeft vanavond een Kamerbrief gestuurd waarin staat dat hij met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu heeft gebeld en dat hij ‘bijzondere aandacht heeft gevraagd voor de noodzaak tot het bewaken van de kampen met IS-strijders alsmede het direct adresseren van de humanitaire noden in het door Turkije binnengevallen gebied’.

Eerder vandaag besloten alle 28 lidstaten van de Europese Unie voorlopig geen wapens meer te leveren aan Turkije die in Syrië kunnen worden ingezet. Ook veroordeelt de EU de Turkse ‘unilaterale militaire actie’ in het noorden van Syrië.

Eengezindheid

In Washington is er eensgezindheid over economische sancties tegen Turkije. Een van de initiatiefnemers, de Republikeinse senator Lindsey Graham, heeft naar eigen zeggen met de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, gesproken en gezegd dat zij ook sancties wil.

Veel parlementariërs, zowel Democraten als Republikeinen, vinden dat Trump er beter aan had gedaan de Turkse aanvallen te belemmeren door zijn militairen niet uit de regio te halen. Maar Trump heeft dat gedaan, omdat de VS volgens hem geen enkel belang meer hebben bij de inzet van militairen daar. ,,Er komen grote sancties,... je denkt toch niet dat wij oorlog gaan voeren tegen NAVO-bondgenoot Turkije?”, twitterde Trump. Volgens zegslieden van het Pentagon zou Turkije hoe dan ook de inval hebben uitgevoerd.

Graham is een aanhanger van Trump, maar keerde zich fel tegen diens besluit de Koerden in de steek te laten. De Syrisch-Koerdische milities hebben met Amerikaanse steun grote delen van het noordoosten van Syrië bevrijd van Islamitische Staat.

Nederlandse politiek

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft vandaag zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavuşoğlu gebeld om duidelijk te maken dat het kabinet de inval in het noordoosten van Syrië veroordeeld en de operatie moet stoppen.